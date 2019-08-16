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Pakistan’da camiye saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Dünya 16.08.2019, 13:53 16.08.2019, 15:15
Pakistan’da camiye saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
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Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye bugün bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken camide de ciddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(Abid Mazhar /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ketta şehri #dünya #pakistan
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