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Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Dünya 30.07.2019, 19:08
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Abid Mazhar
Belucistan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Ketta’da bulunan işlek bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İlk bilgilere göre patlamanın kaynağı öğrenilemezken, patlamada polisin hedef alındığı kaydedildi. Belucistan Eyaleti Polis Şefi Mohsin Hassan Butt tarafından yapılan açıklamada yaralıların arasında polislerin de olduğu kaydedildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.(YAŞ-DK-Y)
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