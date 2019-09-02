Son Dakika
Muğla'da Bir Deprem Daha!
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa kararı aldığını duyurdu
İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
"İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür"
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı

Pakistan’da sel felaketi: 9 ölü

Pakistan’ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 02.09.2019, 11:06 02.09.2019, 11:37
Pakistan’da sel felaketi: 9 ölü

Pakistan’ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde muson yağmurları sele neden oldu. Sürekli yağan yağmur şehirlerde yol ve sokakları sular altında bırakırken, meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Karaçi’de sel nedeniyle, trafik karmaşası ve sık sık elektrik kesintileri yaşandı ve şehirde hayat durdu. Kurtarma ekiplerine göre, Karaçi’de iki kişi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybederken, bir kişi üzerine duvar çökmesi sonucu ve iki kişi de nehirde boğuldu. Lahor’da ise bir evin duvarının çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle Ağustos ayında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Çoğu ise hayatını elektrik çarpması sonucu kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sel felaketi #dünya #pakistan
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@