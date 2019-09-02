Pakistan’da sel felaketi: 9 ölü

Pakistan’ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde muson yağmurları sele neden oldu. Sürekli yağan yağmur şehirlerde yol ve sokakları sular altında bırakırken, meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Karaçi’de sel nedeniyle, trafik karmaşası ve sık sık elektrik kesintileri yaşandı ve şehirde hayat durdu. Kurtarma ekiplerine göre, Karaçi’de iki kişi elektrik çarpmasıyla hayatını kaybederken, bir kişi üzerine duvar çökmesi sonucu ve iki kişi de nehirde boğuldu. Lahor’da ise bir evin duvarının çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle Ağustos ayında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Çoğu ise hayatını elektrik çarpması sonucu kaybetti.

(İHA)