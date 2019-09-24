Pakistan’daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü
Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) ve İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) ise kurtarma operasyonlarını yürütülmesi ve depremin neden olduğu yıkım hakkında bilgi toplanması için çalışmalara başladı. NDMA’dan yapılan açıklamada 24 saat içinde artçı sarsıntılarında da beklendiği kaydedildi. Pakistan Ordusunun Basın Birimi (ISPR) de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ordunun yardım faaliyetlerinin başladığını bildirdi. ISPR’den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, bölgedeki deprem mağdurları için sivil idareye yardımda bulunması amacı ile acil kurtarma birliklerini seferber etti. Havacılık ve tıbbi destek ekipleriyle ordu birlikleri bölgeye gönderildi” denildi.(İHA)
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