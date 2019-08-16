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Pakistan’daki cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü

Pakistan’ın Ketta şehrinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Taliban’ın lideri Heybetullah Ahundzade’nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Dünya 16.08.2019, 17:39
Pakistan’daki cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü

Pakistan’ın Ketta şehrinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Taliban’ın lideri Heybetullah Ahundzade’nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Taliban’ın lideri Heybetullah Ahundzade’nin kardeşinin de olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden şahsın adının Hafız Ahmedullah olduğu öğrenildi.

(İHA)
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