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Pakistan’daki Patlama Güvenlik Kamerasında

Pakistan’da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Dünya 31.07.2019, 11:25 31.07.2019, 11:32
Pakistan’daki Patlama Güvenlik Kamerasında

Pakistan’da dün işlek bir caddede meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Ketta’da bulunan işlek bir caddede dün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı patlamada polis aracı hedef alınmıştı. Polis, bombanın polis aracının yanına park edilmiş bir motosiklete yerleştirildiğini ve uzaktan kumanda ile patlatıldığını açıkladı. Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#pakistanda patlamma #pakistan #Pakistandaki patlama güvenlik kamerasında
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