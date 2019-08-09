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Pakistan’ın Muhafazakar Partisi’nden Hindistan karşıtı protesto
Pakistan’ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Dünya 09.08.2019, 21:10
Pakistan’ın muhafazakar partisi Tehreek-e-Labbaik Pakistan destekçisi yüzlerce kişi, Keşmir bölgesi üzerine yaşanan kriz sebebiyle Hindistan karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Protestocular ayrıca uluslararası toplumun Keşmir’deki kadınların maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismarın durdurulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.(Abid Mazhar/İHA)
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