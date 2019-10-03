Son Dakika
Trabzonspor-Basel: Kadrolar belli oldu
Medipol Başakşehir, B.Mönchengladbach'la 1-1 berabere
Beşiktaş, Wolverhampton'a yine yenildi: 1-0
Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Putin “Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlattık“
Güreşte büyük hedef olimpiyatlara katılmak

Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Dünya 03.10.2019, 21:42 03.10.2019, 22:02
Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
banner63

PARİS (AA) - Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan bir memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Castaner, burada yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana Emniyet Müdürlüğünde memur olarak çalışan saldırganla ilgili şimdiye kadar bir sorun yaşamadıklarını belirterek, saldırıda aynı zamanda bir kişinin yaralandığını söyledi.

Paris Savcısı Remy Heitz de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırganın Paris'in yakınlarında evine polis tarafından baskın yapıldığı ve eşinin gözaltına alındığı kaydedildi.

#paris #Paris Emniyet Müdürlüğü #saldırı
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@