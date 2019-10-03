Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
PARİS (AA) - Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan bir memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Castaner, burada yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana Emniyet Müdürlüğünde memur olarak çalışan saldırganla ilgili şimdiye kadar bir sorun yaşamadıklarını belirterek, saldırıda aynı zamanda bir kişinin yaralandığını söyledi.
Paris Savcısı Remy Heitz de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırganın Paris'in yakınlarında evine polis tarafından baskın yapıldığı ve eşinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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