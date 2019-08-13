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Patlama yaşanan Rus şehrinde radyasyon 16 katına çıktı

Füze testi sırasında patlama meydana gelen Rusya’nın Severodvinsk şehrinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı açıklandı.

Dünya 13.08.2019, 16:16
Patlama yaşanan Rus şehrinde radyasyon 16 katına çıktı

Füze testi sırasında patlama meydana gelen Rusya’nın Severodvinsk şehrinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı açıklandı.

Rusya’da 8 Ağustos tarihinde Severodvinsk şehrinde yapılan bir roket testi sırasında patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından Savunma Bakanlığı yetkilileri şehirdeki radyasyon oranında bir yükselme olmadığını açıklamıştı. Ancak yetkililer son kontrollerin neticesinde patlamanın ardından şehirdeki radyasyon seviyesinin 16 katına yükseldiğini ifade etti. Yetkililer, henüz radyasyonun yükselmesine sebep olan patlamanın nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından yapılan açıklamada sadece 5 çalışanın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada ise bölgedeki radyasyon seviyesinin yer yer 4 ila 16 kat arttığını kaydedildi.

(İHA)
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