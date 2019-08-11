Flaş HaberLiderlerin bayram programı
Son Dakika
Pekin’de müslümanlar camileri doldurdu
Çin’in başkenti Pekin’de yaşayan müslümanlar, bayram namazı için kentteki camilerde toplandı.
Dünya 11.08.2019, 09:59 11.08.2019, 11:41
Çin’in başkenti Pekin’de yaşayan müslümanlar, bayram namazı için kentteki camilerde toplandı.
Çin’de resmî kayıtlara göre 20 milyonun üzerinde müslüman yaşıyor. Müslüman nüfus, yoğun olarak Sincan, Gansu, Ningxia ve Qinghai bölgelerinde bulunuyor.
(Cenk Özkömür/İHA)
Namaz Vakti 11 Ağustos 2019
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:49
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P