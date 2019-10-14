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Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın bin kadar ABD askerini Suriye’nin kuzeyinden güneyine çekme talimatı verdiğini açıkladı. Trump da harekata ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
Dünya 13.10.2019, 17:18
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın bin kadar ABD askerini Suriye’nin kuzeyinden güneyine çekme talimatı verdiğini açıkladı. Trump da harekata ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Birçok insan, Irak’a karşı Kürtlerle savaşmamızı istedi. ‘Hayır’ dedim ve Kürtler iki kez savaşı bıraktı. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK’yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir. Bırakın savaşsınlar. Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonu olmayan savaşlar” ifadelerini kullandı.(İHA)
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