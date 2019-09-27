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Pentagon, Suudi Arabistan’a hem Patriot hem asker gönderecek
Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Aramco saldırısından sonra Suudi Arabistan’a Patriot füze savunma sistemleri ve takviye asker göndereceğini duyurdu.
Dünya 27.09.2019, 11:33
Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Aramco saldırısından sonra Suudi Arabistan’a Patriot füze savunma sistemleri ve takviye asker göndereceğini duyurdu.
14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesise insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş ve Yemen’deki Husi milisleri saldırıyı üstlenmişti. Suudi Arabistan hükümeti, saldırının Yemen’den değil kuzeyden yapıldığını söyleyerek saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmişti. Saldırı sonrası Washington-Tahran hattında ise ciddi krizler yaşanmıştı.(İHA)
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