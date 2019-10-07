Flaş HaberSuriye sınır hattına asker sevkiyatı
Pentagon’dan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu onaylamadığını ve desteklemeyeceğini söyledi.
Dünya 07.10.2019, 23:01
ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu onaylamadığını ve desteklemeyeceğini söyledi.
Hoffman ayrıca, “Başkan Trump’ın da daha önce açıkladığı gibi Türkiye, Avrupa ve ABD operasyonlarında ele geçirilen DEAŞ’lılardan sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.(İHA)
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