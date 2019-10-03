Pentagon’dan Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, güvenli bölge üzerine yaptığı açıklamada, “Türk müttefiklerimizle koordine edilen çalışma ve diyalogun başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder ile Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu.

“İLERLEMELER KAYDEDİLMEYE DEVAM EDİYOR”

Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye olan talebinin yerine getirilmemesi ve Türkiye’nin müdahale edip etmeyeceği, güvenlik bölgesinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine Albay Ryder, "Güvenlik mekanizmaları hayata geçirildi. Bu noktada ilerleme kaydedilmeye devam ediyor” cevabını verdi.

Türkiye tarafından yapılan açıklamaya cevap vermeyeceğini belirten Ryder, iki ülkenin güvenlik güçlerinin şimdiye kadar 7 ortak devriye ve keşif devriyesi yaptıklarını ve gelecek için iki ortak arazi devriye planlaması gerçekleştirdiğini söyledi. Terör örgütü YPG/PKK’nın bölgedeki hendekleri kaldırmaya devam ettiğini belirten Ryder, “Türk müttefiklerimizle yalnızca meşru güvenlik kaygıları için değil, aynı zamanda DEAŞ’in geri gelmemesi ve kalıcı olarak yenilgileri için de yakın çalışmak istiyoruz. Yapılması gereken daha çok iş olduğunu biliyoruz, ancak ilerleme kaydına tam güven duyuyoruz ”dedi.

Türkiye’nin müdahale olasılığı ile ilgili bir soruya ise Ryder, “Türkiye’de bölgeye müdahale ederken gördüklerini bir bakışta gördü, Suriye’de odaklandıkları tek şey, DEAŞ’ın geri dönüşünü engellemek” şeklinde konuştu.

Albay Ryder, "Türk müttefiklerimizle koordine edilen çalışma ve diyalogun başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bu bölgelere ne zaman müdahale edeceksin ve YPG ne zaman kaldırılacak sorusuna Ryder, "Türkiye, ABD ile belirli bir alanda birlikte çalışmayı da kabul etti. Bunun devam eden bir diyalog olduğunu biliyorum. Gelecekte bu konu ile bir açıklama olursa yaparız" cevabını verdi.

(İHA)