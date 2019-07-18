Pentegon’dan F-35 Açıklaması

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklama da, Türkiye'nin, yapılan sözleşme ile S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için karar sürecinin başlatıldığını vurgulayarak, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.

(İHA)