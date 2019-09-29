Son Dakika
“Petrol gelirini Bağdat’a teslim etmeye hazırız”
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 250 bin varil petrol gelirini, Irak bütçesinden payının kesilmemesi karşılığında Bağdat’a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.
Dünya 29.09.2019, 11:29
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 250 bin varil petrol gelirini, Irak bütçesinden payının kesilmemesi karşılığında Bağdat’a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.
Hem Bağdat hem de Erbil’in sorunları çözmek için iyi niyetli ve iyi ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Irak Maliye Bakanı Hüseyin ise, bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2