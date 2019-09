Piyaniste piyano çalma cezası

Polonya’da mahkeme bir piyanisti, piyano çalarak komşuların huzurunu bozduğu için 2 bin zloty (2 bin 900 Türk Lirası) para cezasına çarptırdı. Polonya Müzisyenler ve Sanatçılar Birliği ise yayınladığı açık mektupta kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Polonya’nın Konstancin-Jeziorno kentinde meydana gelen olayda, Fryderyk Chopin Müzik Üniversitesi mezunu Jaroslaw J. isimli piyanist turne ve konserlere hazırlanmak amacıyla evinde piyano çaldı. Piyanistin her gün 3 saati bulan çalışmalarından rahatsız olan komşuları polise şikayette bulundu. Piyanist işi gereği piyano çalması gerektiğini belirterek sonraki günlerde de çalmaya devam ederken, komşular da evlerinde dinlenemedikleri gerekçesiyle her seferinde polisi aradı. Konstancin-Jeziorno polisi komşular arasındaki sorunun çözülmemesi üzerine konuyu yargıya sevk etti. Piaseczno Yerel Mahkemesi’nde görülen davada şikayetçiler, her gün 3 saati bulan piyano sesi nedeniyle huzurlarının kalmadığını, dinlenemediklerini söyledi. Davalı piyanist ise profesyonel bir müzisyen olarak pratik yapmak zorunda olduğunu, Asya turnesine hazırlık kapsamında olduğu için de şikayete konu olan günlerde Chopin, Bach ve jazz eserleri çaldığını belirtti. Yaklaşık 1 yıl süren dava neticesinde müzisyen kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 2 bin zloty (2 bin 900 TL) para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararın gerekçesinde söz konusu cezasının eğitici ve caydırıcı nitelikte olduğunu, bu şekilde piyanistin topluma yönelik zararlı davranışının önüne geçilebileceğine yer verdi. Piyanist kararı temyiz etti ancak üst mahkeme olan Bölge Mahkemesi de ilk mahkemeyi haklı bularak kararı onadı.

Kararın onanması üzerine Polonya Müzisyenler ve Oyuncular Birliği ise piyanist Jaroslaw J.’yi destekleyen bir açık mektup yayınladı. “21. yüzyılda eğitimli, devletin ciddi organlarını temsil eden kişilerin artistik bir faaliyete topluma yönelik zararlı davranış muamelesi kabul edilemez” denilen mektupta evin dinlenme yeri olduğu kadar çalışma ve hobilerini gerçekleştirme yeri olduğu da belirtildi. Komşular arası anlaşmazlık piyanistin Varşova yakınlarındaki bir kasabaya taşınmasıyla son buldu.

(Ebru Orhan/İHA)