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Pizza siparişini 911’e verdi
ABD’nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi.
Dünya 07.08.2019, 13:03
ABD’nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi.
Polis şefi, “Olay yerine ulaştıktan sonra memurlarımız 5 yaşındaki çocuk ve ablasıyla tanıştı. Memurlarımıza iyi olduklarını belirtti. Ablası kardeşinin telefonu bilgisi olmadan alıp aradığını söyledi” şeklinde konuştu.
Gülümseten olayın ardından polis, 911’i hangi durumlarda araması gerektiği konusunda küçük çocukları bilgilendirdi.(İHA)
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