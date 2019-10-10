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“PKK/PYD-YPG’li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine saldırıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dünya 10.10.2019, 15:52
“PKK/PYD-YPG’li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine saldırıyor”
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nda terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

(İHA)
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