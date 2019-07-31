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Polis merkezine girip vurulmayı istedi
ABD’nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.
Dünya 31.07.2019, 16:40 31.07.2019, 16:53
ABD’nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.
New York Polis Deparmanı (NWPD) tarafından atılan bir tweet’te, Brooklyn bölgesinde bir polis merkezine elinde uzun bir bıçakla Pazar sabahı yerel saatle 08.30 sularında giren şahsın, polislerden kendisini vurmasını istediği bildirildi. NYPD, 26 yaşındaki Starlin Lopez’in polis tarafından elektroşok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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