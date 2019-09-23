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Pompeo: “ABD İran’la savaşmaktan kaçınıyor”
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’la savaşmaktan kaçındığını ancak caydırıcı önlemler almak amacıyla bölgeye ek birlikler konuşlandırıldığını açıkladı.
Dünya 23.09.2019, 10:42 23.09.2019, 10:46
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’la savaşmaktan kaçındığını ancak caydırıcı önlemler almak amacıyla bölgeye ek birlikler konuşlandırıldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’la savaşmaktan kaçınmayı hedeflediği ve Körfez bölgesinde konuşlandırılması istenen ek birliklerin “caydırıcılık ve savunma” amaçlı olduğunu söyledi. Pompeo, bu tür caydırıcılık önlemlerinin başarısız olması ve bunun da İran tarafından kötüye kullanılması durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın harekete geçeceğinden emin olduğunu ifade etti.
Pentagon, saldırının ardından Suudi Arabistan’ın hava ve füze savunmasını desteklemek için ülkeye ek birlikler gönderdiğini açıklamıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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