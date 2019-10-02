Pompeo’dan Çin’e Uygur Türkleri tepkisi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Devlet tamamen hükmediyorsa, vatandaşlarından Tanrı’ya değil, hükümete ibadet etmesini istiyor. Bu yüzden Çin bir milyondan fazla Müslüman Uygur’u toplama kamplarına yerleştirdi” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Devlet tamamen hükmediyorsa, vatandaşlarından Tanrı’ya değil, hükümete ibadet etmesini istiyor. Bu yüzden Çin bir milyondan fazla Müslüman Uygur’u toplama kamplarına yerleştirdi” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Avrupa ziyareti kapsamında gittiği Vatikan’da katıldığı bir konferansta, Uygur Türklerine yönelik uygulamalarından dolayı Çin’i sert sözlerle eleştirdi. Pompeo konuşmasında, “Devlet tamamen hükmediyorsa, vatandaşlarından Tanrı’ya değil, hükümete ibadet etmesini istiyor. Bu yüzden Çin bir milyondan fazla Müslüman Uygur’u toplama kamplarına yerleştirdi ve bu nedenle Hristiyan papazları hapse attı ”dedi.
Uluslararası toplumun tepki gösterdiği Çin, Uygur Türklerinin de bulunduğu toplama kamplarını "aşırılıkçılığı" ortadan kaldıran ve insanlara yeni beceriler kazandıran “Mesleki eğitim kampı olarak” adlandırıp tüm suçlamaları reddediyor.
(İHA)
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