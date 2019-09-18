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Putin, Aramco’ya yapılan saldırıdan endişeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırı için endişeli olduğunu söyledi.
Dünya 18.09.2019, 14:45 18.09.2019, 16:43
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırı için endişeli olduğunu söyledi.
Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.
(İHA)
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