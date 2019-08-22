Putin'den Sert Çıkış: "Aynı Şekilde Karşılık Vereceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım - 2 doğalgaz boru hattının Finlandiya üzerinden geçmekte olan bölümü için Finlandiye Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin sonrasında da bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yaptı.

ABD Yeni Füze Denemek İçin INF'den Ayrıldığını Açıkladı

ABD'nin, INF yani Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrıldığını açıklaması büyük yankı uyandıdrı. Yeni füzeleri deneme amacıyla INF'den ayrıldığını açıklayan ABD'nin bu adımı Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gördükleri karşısında hayal kırıklığı yaşadığını aktararak, kara yoluyla ateşlenen orta menzilli füzelerle denemeler yapmanın,da ve özellikle Avrupa üzerinde bulunan birçok ülkenin durumunu gerdiğini belirterek, ayrıca bunun INF anlaşmasına tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

İlk olarak, ABD'nin söz konusu füzeyi, anlaşmadan ayrılmalarını duyurmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde denediğini, bu konuyla ilgili olarak ise, bu füzenin üzerinde yapılan her türlü çalışmanın; anlaşmadan ayrılmak amacıyla "bahane" olarak hazırlandığını da iddia etti.

Sert Çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptığı füze denemesiyle ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü eylemlere Rusya'nın da aynı şekilde karşılık vereceğini, bu konudaki hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Füze Konuşlandırılmayacak

Rusya füze konuşlandıracak mı? Sorusuna yanıt veren Putin, bu konuyu daha önce onlarca kez konuştuğunu ve açıkladığını belirterek, Rusya'nın asla füze konuşlandırmayacağını, fakat dünyanın herhangi bir bölgesinde ABD tarafından yapılan saldırı sistemleri ortaya çıkarsa, mecburen çıkarmak durumunda olacaklarını da sözlerine ekledi.