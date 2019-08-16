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Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.

Dünya 16.08.2019, 22:11 16.08.2019, 22:19
Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti
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Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına inişi gerçekleştirilen uçağın pilotunu ‘Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti. Konuyla ilgili gerekli dosyaları imzaladığını belirten Putin, “Uçağın kaptanı ve ikinci pilotuna ‘Rusya’nın Kahramanı’ ünvanı verilirken kabin çalışanlarına da ’Cesaret Nişanı’ verildi” ifadelerini kullandı.

234 yolcu ile birlikte havalanan Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağının motoruna kalkışından kısa bir süre sonra iki kuş girmişti. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

(İHA)

#Rusyanın Kahramanı #mısır tarlasına uçak indiren pilot #rusya #Putin
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