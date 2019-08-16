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Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.
Dünya 16.08.2019, 22:11 16.08.2019, 22:19
Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ’Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.
234 yolcu ile birlikte havalanan Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağının motoruna kalkışından kısa bir süre sonra iki kuş girmişti. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
(İHA)
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