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Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.
Dünya 23.08.2019, 13:03 23.08.2019, 13:23
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|1
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|1
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|0
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|0
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|1
|0
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|P
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|2
|6
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|2
|6
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|2
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|4
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|3
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|2
|2
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|2
|1
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|2
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|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
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|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
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|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
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|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0