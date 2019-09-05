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Putin: "Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini bildirdi.

Dünya 05.09.2019, 16:06 05.09.2019, 16:39
Putin: "Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı"
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı konuşmada, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini ve takasın çok sayıda insanı kapsayabileceğini söyledi. Putin, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilecek esir değişimiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine doğru atılan adımın belirtisi olabileceğini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Ukrayna #Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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