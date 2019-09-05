Putin’den Abe’nin 2.Dünya Savaşı barış anlaşması çağrısına yanıt
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı açıklamada, Japonya’nın ABD’yle olan askeri bağlarının ve diğer birçok meselenin iki ülke arasındaki İkinci Dünya Savaşı barış antlaşması imzalamasını zorlaştırdığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı açıklamada, Japonya’nın ABD’yle olan askeri bağlarının ve diğer birçok meselenin iki ülke arasındaki İkinci Dünya Savaşı barış antlaşması imzalamasını zorlaştırdığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin İkinci Dünya Savaşı barış anlaşmasını imzalama çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.
Putin ve Abe, bugün Vladivostok’ta bir görüştürme gerçekleştirmiş, görüşmede, Rusya ile Japonya arasındaki ticari ilişkilere değinen Abe, ilişkilerde atılacak doğal adımın, iki ülkenin liderinin “tarihi görevi” olduğunu söylediği bir barış anlaşması imzalamak olacağını söylemişti. Abe, "Vladimir, hadi hedefimize ulaşana kadar her zaman ileri gitmek için her şeyi birlikte yapalım" demişti.
(İHA)