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Resulayn’da terör mevzileri vuruluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.
Dünya 09.10.2019, 18:23
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi.(İHA)
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