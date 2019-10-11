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Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor

Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı.

Dünya 11.10.2019, 12:02 11.10.2019, 12:13
Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor
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Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı.

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK’nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11’e yükseldi.

Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn’da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Türk Silah Kuvvetleri #Suriye Milli Ordusu #Resulayn #dünya
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