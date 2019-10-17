Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmalarını durdurduğunu açıkladı

Rosneft’in Genel Müdür Yardımcısı Eric Liron, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere bağlı olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Suriye sınırına yakın bölgesinde 8 numaralı bloktaki çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya’nın devlete ait petrol şirketi Rosneft’in Genel Müdür Yardımcısı Eric Liron, Rus basınına verdiği röportajda Rusya’nın petrol üretim politikaları hakkında bilgi verdi. Rusya’nın doğusunda ve Sibirya bölgesinde ekonominin canlanması amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vergi indirimi uyguladığı kararnameyi imzaladığını hatırlatan Liron, “Doğu ve Sibirya bölgelerinde petrol sahalarının işletilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili planlarımız dahilinde önümüzdeki yıllarda 20’den fazla petrol sahasında 120 milyon ton civarında üretim hedefliyoruz. 2022 yılına kadarki üretim hedefimiz 33 milyon ton üretim olarak görülüyor” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği terör operasyonu nedeniyle bölgede son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak alınan kararları açıklayan Liron, “Suriye sınırına yakın 8 numaralı blokta ise çalışanların yüzde yüz güvenliği sağlanana kadar çalışmaları durdurduk ancak biz oraya ciddi olarak ve uzun süreliğine girdik” ifadelerini kullandı.

BREZİLYA AÇIKLARINDA DOĞAL GAZ BULUNDU

Genel Müdür Yardımcısı Eric Liron, Brezilya hükümeti ile geçmiş yıllarda Brezilya’nın Amazon nehirleri kesiminde bulunan Solimoes bölgesinde doğal gaz arama anlaşması yaptıklarını hatırlatarak, “Şirketimiz Brezilya’da önemli bir arama çalışması gerçekleştirdi. Bu araştırmalar 2D ve 3D sismik araştırma teknolojileriyle gerçekleşti. Toplam 4 adet keşif kuyusu açıldı.Yeni bir doğal gaz alanı tespit edildi. Şuan bu alanda ne kadar doğal gaz rezervi olduğu konusunda çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.

(EA-HA-D)