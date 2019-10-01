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Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erivan'da bir araya geldi.

Dünya 01.10.2019, 09:16 01.10.2019, 10:34
Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü
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TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erivan'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan Ruhani, Sarkisyan ile ikili ve bölgesel konuları görüştü.

Ruhani, Ermenistan ve diğer komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmenin ve güçlendirmenin İran dış siyasetinin esasını teşkil ettiğini belirterek, iki ülkenin enerji, taşımacılık, turizm ve sanayi alanında büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ruhani, İran'ın AET'e katılmasının, bölgede ekonomik ilişkilerin güçlenmesine hizmet edeceğini ifade etti.

Sarkisyan da İran ile ilişkileri geliştirmenin kendileri için özel öneme sahip olduğunu anlatarak, sanayi, enerji ve çevre konularında iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Hasan Ruhani #Armen Sarkisyan #Erivan #Tahran #iran #Ermenistan
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