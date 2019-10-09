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Ruhani: “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı”
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı” dedi.
Dünya 09.10.2019, 12:24 09.10.2019, 13:04
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran medyasına yaptığı açıklamasında Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona değindi. Türkiye’nin güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı olduğunu vurgulayan Ruhani, ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, “Türkiye, güney sınırları konusunda haklı olarak endişeleniyor. Bu endişeleri gidermek için doğru yolun seçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Amerikan birlikleri bölgeyi terk etmeli. Suriye’deki Kürtler, Suriye ordusunu desteklemeli” ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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