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Rus mahkemesi, Rus muhafızlarına tatbikatı yasakladı
Rusya’da bir şehir mahkemesi kent merkezinde bulunan evlere mermiler isabet edince Rus Özel Muhafızları’nın şehirde eğitim yapmasını yasakladı.
Dünya 28.09.2019, 09:39 28.09.2019, 10:10
Rusya’da bir şehir mahkemesi kent merkezinde bulunan evlere mermiler isabet edince Rus Özel Muhafızları’nın şehirde eğitim yapmasını yasakladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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