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Rus milletvekilini sorgulayan ABD’ye Rusya’dan nota

ABD’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York’a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında FBI tarafından sorgulanınca, Rusya tarafından ABD’ye nota verildi.

Dünya 06.10.2019, 18:01
Rus milletvekilini sorgulayan ABD’ye Rusya’dan nota
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ABD’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York’a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında FBI tarafından sorgulanınca, Rusya tarafından ABD’ye nota verildi.

Rusya’nın Başkurdistan bölgesinden Duma Parlamentosu Milletvekili Inga Yumasheva, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bugün gerçekleşmesi planlanan bir panele katılmak için Moskova’dan hareket etti. Dün gece saatlerine doğru New York havaalanına ulaşan milletvekili pasaport kontrolü sırasında ABD’nin Federal İstihbarat Servisi (FBI) ajanları tarafından sorguya çekildi. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yapılan yazılı açıklamada, FBI ajanlarının milletvekilini gayri resmi bir sorguya çektiğini duyurdu. Sonrasında Rus milletvekilinin ise FBI ajanları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

Yaşanan bu gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda acil koduyla toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantının ardından alınan karar doğrultusunda ABD makamlarına doğrudan nota mektubu gönderildi. Açıklamada Amerikan diplomasisinin bazı yetkililerin bu gibi eylemlerini hakkında düşünmesi gerektiği vurgulanırken, ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığı ve normalleşme için ABD tarafının çaba göstermediği savunuldu.

(İHA)
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