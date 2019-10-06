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Rus milletvekilini sorgulayan ABD’ye Rusya’dan nota
ABD’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York’a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında FBI tarafından sorgulanınca, Rusya tarafından ABD’ye nota verildi.
Dünya 06.10.2019, 18:01
ABD’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York’a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında FBI tarafından sorgulanınca, Rusya tarafından ABD’ye nota verildi.
Yaşanan bu gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda acil koduyla toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantının ardından alınan karar doğrultusunda ABD makamlarına doğrudan nota mektubu gönderildi. Açıklamada Amerikan diplomasisinin bazı yetkililerin bu gibi eylemlerini hakkında düşünmesi gerektiği vurgulanırken, ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığı ve normalleşme için ABD tarafının çaba göstermediği savunuldu.(İHA)
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