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Rus Sberbank Başkanı: “IMF bitik bir kuruluş”
Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bitik bir kuruluş olduğunu söyleyerek hiçbir kurumun IMF’ye teslim olmaması gerektiği söyledi.
Dünya 25.09.2019, 14:39
Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bitik bir kuruluş olduğunu söyleyerek hiçbir kurumun IMF’ye teslim olmaması gerektiği söyledi.
IMF’nin hiçbir ülkeye ve kuruluşa yararı olmayacağını söyleyen Gref, “Hiçbir ülke ve kuruluşlara IMF’ye bağımlı olmamalarını tavsiye ediyorum. Politikalarında hiçbir değişiklik olmadığı için onların size hiçbir yararı olmayacaktır. Maalesef bu diğer uluslararası diğer para fonlarının kurumları içinde geçerlidir” dedi.(İHA)
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