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Rus Sberbank Başkanı: “IMF bitik bir kuruluş”
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Rus Sberbank Başkanı: “IMF bitik bir kuruluş”

Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bitik bir kuruluş olduğunu söyleyerek hiçbir kurumun IMF’ye teslim olmaması gerektiği söyledi.

Dünya 25.09.2019, 14:39
Rus Sberbank Başkanı: “IMF bitik bir kuruluş”
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Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bitik bir kuruluş olduğunu söyleyerek hiçbir kurumun IMF’ye teslim olmaması gerektiği söyledi.

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI), 72. toplantısını Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştiriyor. 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen toplantılara ülkelerin önemli finans uzmanları ve devletlerin önemli diplomatları katılıyor. Gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu IMF ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. IMF’nin politikalarını eleştiren Gref, “IMF hakkında çok şey söylemek istemiyorum. Zaten bitik durumdalar. Kendilerini ifade etme yeteneğine sahip değiller. Kendi kendilerine reformlar üretebiliyorlar. Bence IMF kesinlikle bitik bir kuruluş” ifadelerini kullandı.

IMF’nin hiçbir ülkeye ve kuruluşa yararı olmayacağını söyleyen Gref, “Hiçbir ülke ve kuruluşlara IMF’ye bağımlı olmamalarını tavsiye ediyorum. Politikalarında hiçbir değişiklik olmadığı için onların size hiçbir yararı olmayacaktır. Maalesef bu diğer uluslararası diğer para fonlarının kurumları içinde geçerlidir” dedi.

(İHA)
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