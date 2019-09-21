Rus ve rejim saldırıları sonucu hastaneler yeraltına taşındı
Rusya ve Esad rejiminin Suriye’deki sağlık merkezlerini hedef aldığı saldırılar sonucu Suriye’nin İdlib kentindeki birçok hastane yeraltına taşındı.
Rusya ve Esad rejiminin Suriye’deki sağlık merkezlerini hedef aldığı saldırılar sonucu Suriye’nin İdlib kentindeki birçok hastane yeraltına taşındı.
Suriye’de Rusya ve Esad rejiminin saldırılarında sivillerin yanı sıra hastaneler de hedef alınıyor. Suriye’de 8 yıldır devam eden savaş nedeniyle İdlib’deki hastaneler yeraltına taşındı. Yeraltı hastaneleri, saldırılarda yaralanan ve tedaviye ihtiyacı olanlara hizmet veriyor. İdlib’de hastaları ve savaşta yaralananları tedavi ettirmek isteyen muhalifler, daha korunaklı olduğu için yeraltındaki hastaneleri tercih ediyor.
Al Atarib Hastanesinde tedavi gören bir hasta da şunları söyledi:
“Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısı nedeniyle yerüstünde hastane kalmadı. Onun için ben ameliyat olmak için buraya geldim.”
Doktor Mustafa Bekur ise “İdlib ve Halep kentlerinde devam eden saldırılarda 15 sağlık merkezi yıkıldı. Saldırıların bir an önce durdurulmasını temenni ederiz” diye konuştu.(Yamama Asaad/İHA)
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