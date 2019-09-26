Ruslar artık balkonlarda sigara içemeyecek
Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni kanun ile Rusya’da artık otel, apartman ve pansiyonların balkonlarında sigara içilemeyecek ve mangal yapılamayacak.
Dünya 26.09.2019, 13:58
Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni kanun ile Rusya’da artık otel, apartman ve pansiyonların balkonlarında sigara içilemeyecek ve mangal yapılamayacak.
Açıklamada, yönetmeliğin sigara içmek için oluşturulan sigara alanlarını kapsamadığı belirtilirken, olası yangın durumlarına dair alınan tedbirlere göre sinema salonlarında film başlamadan önce izleyiciler yangın konusunda bilgilendirilecek. Hastanelerde ise binaların ilk katı sadece çocuklar ve ağır hastalar için tasarlanacak. Böylece olası bir yangında tahliyeler kolaylaşacak. Yasanın 1 Ekim’de yürürlüğe gireceği açıklanırken son çalışmaların Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapıldığı belirtildi.(Erhan Altıparmak/İHA)
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