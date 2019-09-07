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Rusların uzaya gönderdiği ilk insansı robot Dünya’ya döndü

Rusya’nın 2 hafta önce uzaya gönderdiği Fedor isimli insansı robot gece saatlerinde Dünya’ya geri döndü.

Dünya 07.09.2019, 09:48
Rusların uzaya gönderdiği ilk insansı robot Dünya’ya döndü

Rusya’nın 2 hafta önce uzaya gönderdiği Fedor isimli insansı robot gece saatlerinde Dünya’ya geri döndü.

Rusya’nın Kazakistan’da bulunan Baykonur uzay üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği Fedor isimli insansı robot, görevini tamamladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan kozmonotlara yardım etmeyi öğrenmesi amacıyla uzaya gönderilen robot Fedor’un tüm görevlerini başarıyla tamamladığı açıklandı. 1,80 metre boyunda ve 160 kilogram ağırlığında olan ve uzaya ulaştığı andan itibaren tüm komutları yerine getirebilen Fedor kozmonotlar tarafından kontrol merkezinden gelen talimatlar doğrultusunda test edildi. Kozmonotlar ise tüm testleri başarıyla geçen Fedor’u Rusya bayraklarıyla uğurladı.

Skybot F850 olarak da bilinen Fedor, uzaya çıkan ilk insan olan Rus Yuri Gagarin’in ‘Hadi Hadi’ sözlerini uzaya gönderilirken söylemişti. Fedor bu kez uzay istasyonundan ayrılırken ellerini sallayarak diğer kozmonotlara "Hoşçakalın" dedi.

Dünya’ya dönüş için aracına binen Fedor 21:14’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılık için harekete başladı. 23:37’de istasyondan ayrılan robot Fedor, Türkiye saatiyle 00:34’te Kazakistan’ın Jezkazgan şehrinin 147 kilometre uzaklığındaki güneydoğu bölgesinde bir noktaya iniş yaptı. Fedor’un sağlıklı bir iniş yaptığı öğrenilirken bölgede birçok ekibin hazır bekletildiği öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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