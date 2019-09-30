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Rusya, ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Rus karşıtı saldırılar cevapsız kalmayacak. Amerikalı politikacıları sonuçları sıfır olacak aptal yaptırım oyunlarını durdurmaya ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz"

Dünya 30.09.2019, 23:37 30.09.2019, 23:54
Rusya, ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi
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MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve firmalarını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararlarının "aşırı derecede şaşkınlık" yarattığı vurgulandı.

Yaptırım listesine alınan bazı kişilerin, ikinci ve üçünce defa yaptırıma uğramasının dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Yaptırım listesini hazırlayanların ya hayal gücü yoksun ya da listeler karıştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus meselesinin, Washington tarafından kullanılmasının ABD'deki iç politik krizin bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, "Daha önce olduğu gibi Rus karşıtı saldırılar cevapsız kalmayacak. Amerikalı politikacıları, sonuçları sıfır olacak aptal yaptırım oyunlarını durdurmaya ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, 4 Rus internet firması ve 7 şahsı, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

#abd #ABD başkanlık seçimlerine müdahale #Rusya Dışişleri Bakanlığı #yaptırım
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