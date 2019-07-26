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Rusya Altın Rezervini Yükseltti

Rusya Haziran ayında 18 ton altın satın alarak toplam altın rezervini 2 bin 208 tona yükseltti.

Dünya 26.07.2019, 15:43 26.07.2019, 16:23
Rusya Altın Rezervini Yükseltti

Rusya Haziran ayında 18 ton altın satın alarak toplam altın rezervini 2 bin 208 tona yükseltti.

Rusya, altın fiyatlarının yükselmesiyle altın rezervini 100 milyara dolara yükseltti. Rusya Merkez Bankası Haziran ayında 18 bin 670 kilo altın alarak toplam altın rezervini 2 bin 208 tona yükseltti.

Rusya bu yılın başından beri, Washington tarafından uygulanan yaptırımlar sebebiyle dolardan uzak durma gayretiyle altın rezervini 96 ton 400 kilo artırdı.

Dünya Altın Konseyi’ne göre Rusya geçen yıl 275 ton altın alarak en çok altın olan ülkeler arasında birinci sıraya yükseldi.

Ekonomi Uzmanı Peter Schiff, onsu 1430 dolar olan altının fiyatının yakın gelecekte 1940 dolara yükseleceği tahmininde bulunarak şu anda nispeten fiyatı düşük olduğu için Rusya’nın mümkün olan en çok miktarda altın almak istediğini söyledi.

Rusya’nın altın, döviz ve bono gibi uluslararası forex değerinin toplamının temmuz ayında 518 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Rusya dünyada altın fiyatları yükselirken sarı metali satın almaya devam ederek altın rezervini 100 milyar doların üzerine çıkardı. Moskova 2019 yılının başından beri altın rezervini 96 ton artışmış oldu.

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre geçen on yıl içinde Rusya’nın rezervinde yüze 2 olan altın oranı 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 19’a yükseldi. Dünya Altın Konseyi ”The World Gold Council (WGC)” Merkez Bankalarının altın alımına hız vererek geçen yıl 651 ton 5 kilo altın aldığını kaydetti. Bu rakamın 1971’den buyana görülen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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