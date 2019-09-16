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Rusya, denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltında ateşlenen füze ile 350 kilometre mesafedeki hedefin vurulma görüntülerini yayınladı.

Dünya 16.09.2019, 14:02 16.09.2019, 14:06
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Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltında ateşlenen füze ile 350 kilometre mesafedeki hedefin vurulma görüntülerini yayınladı.

Rusya Deniz Kuvvetleri’nin Pasifik Okyanusu’ndaki nükleer denizaltısından atılan füze, 350 kilometre mesafede bulunan ve önceden belirlenen hedefi vurdu. Füze testi sırasında birçok askeri yardımcı gemilerinin ve MİG-31 tipi askeri savaş uçağının hazır bulunduğu belirtildi.

Füze testinin görüntülerini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin tam hedefi vurduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #hedef #mesafe #denizaltı #Rusya Savunma Bakanlığı
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