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Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks seyir füzesinin Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirilen fırlatma anına dair görüntüleri yayınladı.
Dünya 27.09.2019, 11:59
Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks seyir füzesinin Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirilen fırlatma anına dair görüntüleri yayınladı.
Geçtiğimiz yıl ilk testi gerçekleşen Oniks füzesi 3 bin 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Bastion füze sistemi 2 adet oniks füzesi taşıyabiliyor. Düşük yörüngede 300 kilometre, yüksek yörüngede de 120 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Düşman gemilerinin imhası için tasarlanan füze sistemi, yer üzerindeki hedefleri de vurabiliyor. Her bir Bastion sistemi, 600 kilometre uzunluğundaki deniz kıyısını koruma görevini yerine getiriyor. Her bir sistem, 36 adet Oniks seyir füzesini taşıma kapasitesine sahip.(İHA)
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