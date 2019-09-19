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Rusya ve Çin’den BM’nin İdlib tasarısına veto

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.

Dünya 19.09.2019, 19:28 19.09.2019, 22:43
Rusya ve Çin’den BM’nin İdlib tasarısına veto

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.

Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tarafından İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin oylanan tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla rafa kalktı.

(İHA)

#BMnin İdlib önerisine veto #çin #rusya
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