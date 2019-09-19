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Rusya ve Çin’den BM’nin İdlib tasarısına veto
Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.
Dünya 19.09.2019, 19:28 19.09.2019, 22:43
Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan İdlib’de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep tasarıyı veto etti.
(İHA)
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