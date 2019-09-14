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Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Rusya ile Sırbistan hava kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatta S-400 hava savunma sistemleri kullanıldı.

Dünya 14.09.2019, 10:54 14.09.2019, 11:19
Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Rusya ile Sırbistan hava kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatta S-400 hava savunma sistemleri kullanıldı.

Rusya ile Sırbistan Savunma Bakanlığına bağlı hava kuvvetleri, Rusya’nın Astrakhan bölgesinde “Slavic Shield-2019” adında bir tatbikat gerçekleştirdi. Her 2 ülkenin hava birimleri hedefe kilitlenme, düşman hedefi imha etme, manevra, balistik saldırılara karşı önlem, radar, yüksek ve alçak irtifada uçuş gibi tatbikatlar gerçekleştirdi. Yapılan tatbikatta 7 kez füze saldırılarına karşı alarm verilen Sırp ve Rus askeri birimleri tarafından harekete geçirildi.

Daha önce Sırbistan’ın, Rusya’dan S-300 hava savunma sistemlerinin alacağının konuşulmasından sonra tatbikatta S-400 hava savunma sistemlerinin kullanılması dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanlığı ise tatbikatla ilgili yaptığı bilgilendirme paylaşımında, “Gerçekleşen tatbikatta Sırbistan Askeri Kuvvetlerinin temsilcileri ilk olarak S-400 hava savunma sistemlerini inceledi” ifadelerini paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#s400 tatbikatı #Sırbistan #rusya
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