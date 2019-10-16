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Rusya’da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı
Rusya’da bir trende seyahat eden 3 ABD’li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Dünya 16.10.2019, 23:29
Rusya’nın Arkhangelsk bölgesinde Nenoksa-Severodvinsk tren yolu hattında hareket eden bir trende seyahat eden 3 ABD’li diplomatın gözaltına alındığı öğrenildi. Diplomatların eksik evrak nedeniyle gözaltına alındığı belirtilirken, ABD’li yetkililer ise gözaltına alınan diplomatların iş seyahati sırasında alındığını ve Rusya tarafından açıklama beklediklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı gözaltı ile ilgili ‘prosedüre ve kanunlara uygun’ açıklamasını yaptı.(İHA)
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