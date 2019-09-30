Rusya’da 30 farklı milletten çift evlenerek rekorlar kitabına girdi

Rusya’da yaşayan 30 farklı milletten çift aynı anda nikah yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent şehrinde yapılan bir organizasyon ile aynı anda 2 rekor birden kırıldı. Derbent şehir belediyesi tarafından organize edilen bir düğünde hepsi ayrı milletlerden olan ve Rusya topraklarında yaşayan 30 gelin ve damat aynı anda evlendi. Düğün tarihi şehrin tarihi kalesi Naryn-Kala’da gerçekleşti. Düğün için büyük bir hazırlık gerçekleştirilirken, nikah töreninde din adamları da hazır bulundu. Dini nikahların ardından Derbent Belediye Başkanı Hizri Abakarov tüm çiftlerin resmi nikahlarını kıydı.

2 ALANDA REKORLAR KİTABINA GİRDİLER

Gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Derbent Belediye Başkanı Hizri Abakarov, şehirlerinin en eski yerleşim alanlarından olduğunu söyleyerek UNESCO tarafından 2003 yılında Derbent’in dünya mirası listesine alındığını fakat bunun dünyada az bilindiğini söyledi. Bu nedenle artık daha farklı rekor denemeleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini söyleyen Abakarov ayrıca Rusya’nın çok uluslu bir ülke olduğunu ve birlikte yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti. Gerçekleştirilen nikahların ardından Guiness’in Rusya temsilcisi Aleksey Svistunov, Derbent Belediye Başkanı’na ’30 farklı milletten kişinin aynı anda evlenmesi’ rekoru ve bir düğünü aynı anda 10 binden fazla kişinin izlemesine dair rekorların belgelerini takdim etti.

(İHA)