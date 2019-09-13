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Rusya’da feci kaza: 3 kişi yanarak öldü

Rusya’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kapıları kilitli kalan araçlarda bulunan 3 kişi yanarak öldü.

Dünya 13.09.2019, 15:36 13.09.2019, 16:13
Rusya’da feci kaza: 3 kişi yanarak öldü
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Rusya’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kapıları kilitli kalan araçlarda bulunan 3 kişi yanarak öldü.

Rusya’nın Yekaterinburg-Shadrinsk-Kurgan karayolunun 215. kilometresinde sabah saatlerinde bir otomobil ile yük dolu kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte hem tırın hem de otomobilin kapıları açılmadı. Kaza ile birlikte bir anda alevlerin yükselmesiyle birlikte büyük bir trajedi ortaya çıktı. Kamyonun sürücüsü 34 yaşındaki Yevgeny Muratov, otomobil sürücüsü Oleg Baskakov (56) ve otomobilde bulunan karısı Tatyana Baskakova her 2 aracı saran alevlerin içerisinde kaldı.

Kazanın yaşandığı otoyol noktasına yakın bir noktada kurtarma ve acil durum ekipleri bulunmadığı için kazaya hemen müdahale edilemediği iddia edilirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürebildi. Yaşanan feci kazada her 2 araç tamamen kül olurken araçların içerisinde sıkışan ve yanarak ölen 3 kişinin cesetleri çıkarılarak otopsi için morga götürüldü. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken ihmali olan kurum ve kişilerin de soruşturmaya dahil edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaza #dünya #rusya
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