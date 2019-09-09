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Rusya’da kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoru alev aldı
Rusya’da yolcuların binmesinin ardından kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı.
Dünya 09.09.2019, 15:52
Rusya’da yolcuların binmesinin ardından kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı.
Söndürme çalışmalarının ardından yolcu uçağı hangara çekilerek bakım ve restorasyona alındı. Teknik uzmanlar tarafından yangının sebepleri araştırılmaya başlanırken yaralanan olmadığı açıklandı. Motoru yanan uçaktan tahliye edilen yolcular daha sonra hazırlanan başka bir uçakla gece yarısına doğru Petersburg’a gitti.(İHA)
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