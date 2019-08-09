Son Dakika
Rusya’da mühimmat deposunda patlama: 10 yaralı
Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi’nde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen 2 patlama sonucu 10 kişi yaralandı.
Dünya 09.08.2019, 23:05
Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi’nde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen 2 patlama sonucu 10 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, mühimmat deposunun bulunduğu Kamenka köyünde 20 kilometrelik alanda hasar oluştuğunu bu nedenle patlamanın hemen ardından bölgeye yakın yerleşim yerlerinde bulunan 16 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı adına çalışan tesisin ruhsatının iptal edildiği bildirilirken yaşanan patlamanın sebebinin ise ilk bulgulara göre yıldırım düşmesi olduğu kaydedildi.(Erhan Altıparmak/İHA)
24°
açık
Namaz Vakti 09 Ağustos 2019
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:47
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:50
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0